Практически лишилась челюсти: женщине заменили разрушенные кости на титановую челюсть в Подмосковье

Сорокалетняя женщина, которая на фоне тяжелой болезни практически лишилась челюсти, обратилась в отделение челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Выяснилось, что мама четырех детей заметила небольшие изменения в организме после рождения младшего ребенка. Однако сразу за помощью к врачам не обратилась, а через полгода ей уже диагностировали третью стадию онкологии молочной железы. Тогда врачи начали комплексное лечение, в состав которого входила и химиотерапия.

В это же время дали о себе знать и зубы, тогда женщина обратилась за лечением в частную клинику. Один зуб пришлось удалить. Это и стало началом проблемы, из-за химиотерапии и ее компонентов у женщины начал развиваться остеонекроз: сначала десна просто не заживала, затем инфекционно-воспалительный процесс прогрессировал, поражая элементы кости и окружающих мягких тканей.

Во время сложной многочасовой операции врачи смогли удалить пораженные ткани, и заменили половину челюсти титановой пластиной с искусственным суставом. В настоящее время пациентка уже выписана из медучреждения и продолжает лечение своего основного заболевания.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в центре «Ясенки» провели реконструкцию и обновили необходимое для реабилитации оборудование.