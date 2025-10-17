Правила помощи зависимым пациентам станут другими: что изменится?

Минздрав России утвердил новый приказ, регулирующий подход к диспансерному наблюдению за людьми, страдающими зависимостью от алкоголя и наркотиков. Новый проект делит пациентов на несколько категорий и вводит новые правила контроля, сообщает progorodchelny .

Минздрав России утвердил проект приказа, который меняет порядок работы с людьми, страдающими зависимостью от психоактивных веществ. Согласно новому документу, пациентам будет предложено пройти диспансерное наблюдение, если они страдают от алкоголизма или наркозависимости. В отличие от прежней практики, теперь такие пациенты будут разделяться на несколько групп в зависимости от типа зависимости.

Диспансерное наблюдение будет проходить только с согласия пациента. Если человек решит сменить место жительства и уехать на срок более трех месяцев, он обязан уведомить об этом лечащего врача и обратиться к медицинской организации по новому месту жительства. Кроме того, пациентам будет необходимо проходить регулярные лабораторные тесты для подтверждения того, что они прекратили употребление психоактивных веществ.

Новые правила направлены на более четкое и персонализированное сопровождение людей, проходящих лечение от зависимости, с целью повышения эффективности процесса реабилитации.

Ранее в Минздраве поддержали идею закрытия «наливаек».