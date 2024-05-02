Проблемы с кровью, угроза сосудам: синяки без причины сигналят о страшном

Появление синяков на теле без видимой причины может указывать на серьезные заболевания. Например, речь может идти о снижении выработки тромбоцитов, необходимых для заживления ран и защиты от кровопотери. Об этом рассказал врач-травматолог Александр Шелепов.

Эксперт напомнил, что обычно гематомы появляются из-за повреждения мягких тканей после ударов и ушибов. Особенно этому подвержены дети и подростки, которые ведут активный образ жизни.

Однако иногда синяки на теле появляются и без очевидных причин. Такое явление должно насторожить, пояснил Шелепов.

«В таких случаях синяки могут возникать из-за авитаминоза, при котором снижается эластичность сосудов и увеличивается их ломкость. Например, может не хватать витаминов группы С, К, Р. Кроме того, можно предположить снижение прочности соединительной ткани, защищающей капилляры, а также болезни, которые уменьшают выработку тромбоцитов», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также гематомы, возникающие без удара, могут сигналить о наличии варикозного расширения вен, но в этом случае у пациента на теле будет наблюдаться еще и сосудистая сеточка.

«Синяки также могут быть побочной реакцией на применение анальгетиков, антидепрессантов и противовоспалительных препаратов. В любом случае, если вас беспокоит эта проблема, стоит обратиться к врачу», — подытожил медик.

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