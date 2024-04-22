Действуют как женские гормоны: эти продукты убивают мужскую сексуальность

Интим играет особую роль в жизни каждого мужчины. Но многие представители сильного пола испытывают проблемы в этой сфере. Причиной тому могут быть и некоторые продукты питания, в том числе те, которые считаются полезными.

О том, как меню влияет на мужское либидо, рассказал врач-уролог Видновской клинической больницы Загид Асаханов.

«Прежде в сего нужно исключить сою. Если есть ее много, в организме снижается уровень тестостерона, так как в данном продукте содержатся фитоэстрогены, схожие с женским гормоном эстрогеном. Из-за них мужчина может предпочесть интимной близости какой-нибудь сериал», – заявил врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по словам специалиста, на снижение либидо влияют горох, фасоль, чечевица и другие бобовые.

«В них тоже много фитоэстрогенов, также эти продукты затрудняют пищеварение и могут вызвать вздутие в животе», – пояснил Асаханов.

В «черный список» можно добавить также выпечку, пиво, квас и любые другие изделия с дрожжами.

А вот повысить уровень либидо очень просто с помощью свеклы. Врач подчеркнул, что этот овощ улучшает кровообращение.

«Кроме того, в свекле содержится бор. Он повышает уровень тестостерона и напрямую влияет на сексуальное влечение», – подытожил уролог.

Для получения необходимого эффекта, употреблять свеклу необходимо только в свежем виде. При термической обработке, отметил эксперт, теряются ее полезные свойства.

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