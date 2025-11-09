Проктолог Маркарьян: Чередование запора с диареей ведет к онкологии

Чередование запоров и диареи может быть признаком онкологического заболевания кишечника. Об этом предупредил хирург-колопроктолог Даниил Маркарьян, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии Университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова. Он подчеркнул важность своевременного обращения к врачу при таких симптомах, беседуя с порталом Life.ru.

Многие пациенты не придают значения этому симптому, считая его лишь особенностью организма, и не обращаются к врачу. Однако, как отмечает специалист, это может быть серьёзным сигналом, требующим скорейшего визита к врачу.

«Не менее 8 из 10 пациентов с онкологическими заболеваниями отмечают этот симптом как самый ранний в истории заболевания», — отмечает Маркарьян.

Еще один важный симптом, который нельзя игнорировать, — это появление необычно большого объема слизи. Любые нетипичные выделения, будь то слизь или кровь, особенно если они становятся регулярными или длительными, являются веским поводом для консультации с колопроктологом.

В конце Маркарьян подчеркнул, что игнорирование подобных симптомов и отказ от медицинской помощи могут привести к серьезным последствиям, таким как геморрой, рак кишечника или парапроктит.

Ранее сообщалось о том, что в России 30 человек начали получать персонализированные вакцины от рака.