Провизор Хусаинова перечислила методы улучшить кровообращение в ногах

По словам провизора Галины Хусаиновой, хроническая усталость, онемение, покалывание, судороги и отеки могут свидетельствовать о нарушении кровообращения в ногах. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что для решения данной проблемы следует выполнять некоторые упражнения: сжимать и разжимать пальцы ног, перекатывать стопами мяч.

По мнению эксперта, также полезно делать упражнения, вставая на цыпочки по принципу балерин, «велосипед».

Она отметила, что важно устраивать контрастный душ для ног, ножные ванны, надевать на ночь шерстяные носочки, отказаться от ношения тесного белья.