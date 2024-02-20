Психиатр Кожухова определила неочевидную причину частых ОРВИ у детей

По словам врача-психиатра Индиры Кожуховой, причина частых болезней детей не всегда кроется в слабом иммунитете. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что они могут быть последствием тревоги, стресса и отсутствием ощущения безопасности дома.

По мнению медика, регулярный стресс у ребенка может вызывать неблагополучная обстановка дома, потеря одного из родителей, постоянные крики и жесткие наказания.

Она подчеркнула, что также дети могут столкнуться с буллингом, что может к травмам, затяжным заболеваниям и даже развитию тяжелых аутоиммунных патологий.