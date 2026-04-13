Психиатр рассказал, как работа на даче влияет на психику

Физический труд на свежем воздухе, смена привычной городской обстановки и ритмичные движения способны заметно понизить уровень тревоги и поднять настроение. Тем не менее при диагностированной клинической депрессии простого нахождения за городом или работы в огороде абсолютно недостаточно — здесь необходима квалифицированная медицинская поддержка. Такую точку зрения в беседе с «Газетой.Ru» озвучил врач-психиатр и нарколог Сергей Литков.

Специалист пояснил, что возня с землей часто дает человеку важное чувство контроля над ситуацией и наглядный, зримый итог своих усилий. Монотонные, повторяющиеся действия при этом выступают как естественный механизм психологической перезагрузки. Однако Литков предупредил, что дача — это не панацея. Если возлагать на нее чрезмерные надежды, физически переутомляться или попадать в обстановку семейных ссор, уровень стресса, наоборот, может только возрасти.

Отдельно врач обратил внимание на вред алкоголя: распитие спиртных напитков за городом полностью уничтожает любой вероятный положительный эффект. Более того, в долгой перспективе это лишь усиливает тревожные состояния. Решающую роль, по словам Литкова, играет личное отношение к даче. Когда она воспринимается как пространство для отдыха, замедления темпа и восстановления сил, она становится ценным вспомогательным ресурсом. В противном случае ожидаемого облегчения не наступает.

