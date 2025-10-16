Психиатры объяснили, как распознать пищевую зависимость и справиться с ней

Исследования показывают, что ультраобработанные продукты с высоким содержанием сахара и жиров могут вызывать зависимость, схожую с наркотической. Психиатры выделяют три системы мозга, вовлеченные в формирование привычки: систему вознаграждения, стресс-систему и систему контроля. Об этом сообщает doc-tv .

Система вознаграждения отвечает за выброс дофамина, создавая ощущение удовольствия и формируя условные рефлексы. Вид или запах любимого продукта вызывает непреодолимую тягу. Стресс-система формирует толерантность: для того чтобы получить то же удовольствие, нужно больше вещества. При резкой отмене проявляются раздражительность, тревожность и физический дискомфорт.

Система контроля, расположенная в префронтальной коре, постепенно теряет эффективность, и человеку становится сложнее противостоять импульсивным желаниям. Визуализация мозга показывает, что у людей с пищевой зависимостью активируются те же зоны, что у наркозависимых, а когнитивные тесты выявляют нарушения контроля импульсов.

Главная сложность лечения пищевой зависимости заключается в том, что еда необходима для жизни. Применяются два подхода: традиционный для расстройств пищевого поведения, который фокусируется на нормализации питания и работе с причинами переедания, и аддиктивный, включающий идентификацию триггерных продуктов, осознанное ограничение или отказ, а также методы из наркологии.

Ранее Петербург стал столицей готовой еды: ритейлеры расширяют ассортимент и запускают собственные торговые марки.