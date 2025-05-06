Психолог Хорс пояснил, в каких случаях стресс приносит пользу

Сегодня о стрессе нередко говорят как о чем-то однозначно плохом: обсуждают его губительное влияние на физиологическое и эмоциональное здоровье, советуют всячески его избегать, ищут способы после него восстановиться и прочее. По словам психолога Михаила Хорса, стресс является нормой жизни и избежать его невозможно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при этом станет ли он мотивирующим эустрессом или превратится в разрушительный дистресс, во многом зависит от самого человека — его образа жизни и отношения к жизненных обстоятельствам.

По мнению эксперта, стресс сам по себе не имеет никаких положительных или отрицательных качеств — это просто напряжение нервной или иных систем организма. Две его формы, эустресс и дистресс, называют хорошей и плохой потому, что приставка «эу» с греческого так и переводится — «хороший», а distress на английском означает «бедствие» или «страдание».

Он отметил, что при этом популярные медицинские советы, например начать соблюдать режим сна или правильно питаться, направлены на работу с телесным стрессом, а современные люди же намного чаще страдают от стресса эмоционального, который появляется вследствие отрицательных эмоций, те же, принимая хроническую форму и создавая регулярное напряжение нервной системы, утомляют ее. Таким образом, выход из последнего вида стресса заключается в осознании того, что не на все жизненные обстоятельства можно оказать влияние. В целом стресс может быть полезным в случае, если он не принимает хроническую форму, а у человека имеются силы, чтобы отвечать на стрессовые ситуации.

Ранее он перечислил причины возникновения иррационального страха за свое здоровье.