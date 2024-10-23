Психолог Хорс перечислил причины возникновения иррационального страха за свое здоровье

Сегодня практически ежедневно в Сети появляются предупреждения о подъеме вирусных заболеваний, рисках новой эпидемии, угрозе попадания микропластика в организм и т. д. Поэтому многие люди рискуют от разумной осторожности перейти к навязчивому страху. По словам психолога Михаила Хорса, длительное пребывание в состоянии навязчивого страха приводит к напряжению нервной системы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что на фоне такого напряжения у человека может развиться хронический стресс, чреватый, помимо прочего, ослаблением иммунной системы.

По мнению эксперта, в кратковременном страхе, как и в кратковременном стрессе, ничего плохого нет, тем не менее если они переходят в хроническую форму, то уже начинают наносить вред человеку. При этом причина, по которой страх возник, может быть как вполне оправданной, так и совершенно надуманной.

Он отметил, что причинами такого страха могут быть запрет на опасность, то есть опасности обязательно необходимо избежать, и что нельзя ни в коем случае в опасности находиться. Также к фобии приводит отсутствие рефлексии. Тем не менее в этом случае речь идет именно о навязчивом страхе перед внешними угрозами.

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