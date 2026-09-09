Назван обычный продукт, улучшающий память и внимание за три месяца

Обычная томатная паста, которую многие добавляют в супы и соусы, оказалась способна влиять на работу мозга — ученые выяснили, что ежедневное употребление всего 35 граммов этого продукта в течение трех месяцев улучшает внимание и ассоциативную память, а также меняет связи между нейронными сетями. Об этом сообщает Antioxidants.

Журнал Antioxidants опубликовал результаты эксперимента, в котором участвовали 42 здоровых человека среднего возраста. В течение трех месяцев они ежедневно съедали по 35 граммов томатной пасты, а в другой период придерживались рациона с низким содержанием ликопина — мощного антиоксиданта, который придает помидорам красный цвет. После каждого этапа исследователи оценивали когнитивные способности и анализировали кровь участников.

Выяснилось, что после «пастовой» диеты добровольцы заметно лучше справлялись с тестами на избирательное внимание и ассоциативную память. Уровень ликопина в их крови значительно вырос. Более того, у части участников МРТ-сканирование показало изменения в связях между нейронными сетями, что может свидетельствовать о перестройке мозга и повышении его эффективности.

Ученые предполагают, что ключевую роль играет именно ликопин, который способен проникать через гематоэнцефалический барьер и защищать нервные клетки от окислительного стресса. Однако они подчеркивают: результаты пока предварительные и требуют подтверждения в более масштабных испытаниях.

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