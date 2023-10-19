Пульмонолог Карабиненко советует использовать «ковидные» средства защиты от гриппа в осенний сезон

В осенний период необходимо беречь организм от респираторно-легочных заболеваний и вирусов. В холодную погоду с повышенной влажностью в первую очередь важны повышенные меры предосторожности. По словам врача-пульмонолога Александра Карабиненко, прежде всего следует вакцинироваться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в первую очередь это касается людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой и со сниженным иммунитетом.

По мнению медика, также стоит пользоваться медицинскими масками.

Он отметил, что витамины можно принимать по желанию, однако стоит помнить, что это не панацея.