«Распадается»: почему организм школьника не тянет учебу зимой

Зима — сложное время для родителей, чьи дети ходят в школу или детский сад. И дело не только в простудах. Трудная задача – наладить и поддерживать правильный график, особенно в сезон, когда холодно и мало света.

Как привыкнуть к ранним подъемам, и откуда брать силы на домашние задания, рассказал врач-психиатр и психотерапевт медицинского центра «Парацельс» Владимир Шкурко.

«Для начала определите, что мешает ребенку заснуть с 21 до 22 часов. На это могут влиять длительное или позднее выполнение домашних заданий, использование компьютера или гаджетов, долгие прогулки с друзьями на улице», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжил он, нужно приучить ребенка не откладывать домашние задания на потом. Например, можно договориться, в какое время школьник начинает делать уроки, и сколько времени на это тратит. По пятницам лучше заранее выполнять задания на понедельник.

«Также стоит ограничить время просмотра телевизора. Он, как и социальные сети или видеоигры, мешает уснуть, поскольку фоторецепторы в наших глазах сигнализируют мозгу о том, что нас окружает свет. Именно по этой причине мы спим темной ночью, и не спим днем. При ярком освещении распадается мелатонин, что также вредно перед сном», — сообщил специалист.

Кофеин из рациона ребенка, по словам врача, стоит убрать, как и сладкие газированные напитки – они тоже вызывают резкий, но недолгий прилив энергии. Правильным решением будет предложить ребенку воду, чай, морс, кефир или молоко.

«Проветривайте комнату перед сном. Свежий воздух — это всегда хорошо. В зимнее время делать это можно 15-20 минут, чтобы не продуло ни вас, ни детей. Утром же сразу включайте свет. Когда вы поднимаете ребенка в 6-7 утра, он видит за окном темень и его организм автоматически отказывается вставать. Свет поможет ему быстро адаптироваться и проснуться, а если вы еще добавите умывание прохладной водой — бодрость обеспечена», — заключил Шкурко.

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