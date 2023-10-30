«Распространяется аномально быстро»: грозит ли миру эпидемия обезьяньей оспы

В Таиланде выявили 24 новых случая оспы обезьян, а один пациент даже скончался от нее. Несмотря на то, что в Россию вирус пока не попал, ситуация вызывает опасения.

Вирусолог и международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов рассказал нам, насколько опасно упомянутое заболевание, и существует ли риск его распространения.

«Обезьянья оспа — это острое вирусное заболевание, которым человек может заразиться при контакте с носителями вируса — грызунами, некоторыми другими животными и человеком. Заражение происходит контактным путем. Вирус по своей опасности не сопоставим с вирусом натуральной оспы, которая считается побежденной на всей территории земного шара. Она не несет существенной угрозы здоровью человека, но все-таки может доставить проблем», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, иммунная прослойка населения, созданная практически повсеместно во времена борьбы с натуральной оспой, постепенно истощается: одним из факторов заражения вирусом обезьяньей оспы является отсутствие прививки против Variola virus. Именно поэтому заболевание может довольно стремительно передаваться от человека к человеку.

«Вирус обезьяньей оспы распространяется аномально быстро — за развитием очередной вспышки заболевания необходимо тщательно наблюдать для того, чтобы привлечь все имеющиеся в распоряжении эпидемиологов и врачей-инфекционистов средства и меры для предотвращения ее распространения. В данном случае необходимо соблюдение максимально возможных мер предосторожности», — подчеркнул Вострухов.

На сегодняшний день один случай проникновения обезьяньей оспы на территорию РФ уже зарегистрирован. Он произошел несколько месяцев назад — вирус завезли из Португалии. Теперь же речь идет о Таиланде, популярном у россиян направлении для отдыха. Поэтому, уверен вирусолог, нужно сделать все, дабы не допустить повторных случаев.

Ранее выяснилось, грозит ли человечеству пандемия птичьего гриппа.