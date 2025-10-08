Ректор Сеченовки раскрыл главные угрозы долголетию современных россиян

Главный враг долголетия — поздняя диагностика серьезных заболеваний. Об этом заявил эксперт, его слова приводит РИА Новости .

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Петр Глыбочко выделил две основные причины смертности — проблемы с сердцем и онкологию. По его мнению, эти заболевания редко возникают неожиданно. Чаще они становятся следствием накопившихся проблем: повышенного давления, хронических воспалений или недостаточного внимания к профилактике.

Специалист подчеркивает, что самый эффективный путь к продлению жизни — это система раннего обнаружения угроз для здоровья. Современный подход предполагает не ожидание тревожных сигналов организма, а активное предупреждение развития болезней.

