Замдиректора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе Светлана Макарова объяснила, как научить детей заботиться о своем здоровье. По ее словам, основы здорового образа жизни закладываются в семье с раннего детства, о чем также сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Специалист рекомендует начинать формировать полезные привычки уже с 2–3 лет. Важнее всего — собственный пример родителей и совместное участие в мероприятиях, связанных с ЗОЖ. Для младших школьников особенно полезны навыки планирования распорядка дня.

Макарова подчеркивает необходимость контроля за использованием гаджетов и обеспечения регулярной физической активности. Ключевым условием она называет доверительные отношения между родителями и детьми, когда соблюдение принципов здорового образа жизни становится естественной частью повседневности.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на здоровье своих питомцев.