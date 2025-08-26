Родителям рассказали, как научить ребенка заботиться о своем здоровье — простые правила
Эксперт Макарова: соблюдение ЗОЖ должно было естественным для ребенка
Фото: [pxhere.com]
Замдиректора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе Светлана Макарова объяснила, как научить детей заботиться о своем здоровье. По ее словам, основы здорового образа жизни закладываются в семье с раннего детства, о чем также сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Специалист рекомендует начинать формировать полезные привычки уже с 2–3 лет. Важнее всего — собственный пример родителей и совместное участие в мероприятиях, связанных с ЗОЖ. Для младших школьников особенно полезны навыки планирования распорядка дня.
Макарова подчеркивает необходимость контроля за использованием гаджетов и обеспечения регулярной физической активности. Ключевым условием она называет доверительные отношения между родителями и детьми, когда соблюдение принципов здорового образа жизни становится естественной частью повседневности.
