Роспотребнадзор назвал признаки некачественного кулича

Кулич на Пасху должен быть приготовлен только из натуральных компонентов, а его верхушка оставаться сухой, без следов липкости и намокших фрагментов, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Качественный кулич должен содержать натуральные ингредиенты, в том числе яйца и сливочное масло. Внешний вид кулича должен соответствовать товарному образцу: верхушка должна быть сухой, поверхность — ровной, без липкости и подмокших участков», — рассказали в ведомстве.

Если вы печете кулич дома, следует выбирать муку однородного белого или светло-кремового оттенка, без посторонних включений и запахов, добавили специалисты. Творог для пасхальной выпечки должен обладать нежной однородной текстурой, белым цветом с легким кремовым подтоном и не иметь посторонних ароматов. При этом все продукты обязательно должны быть в фабричной упаковке.

«При малейших сомнениях в качестве продукта рекомендуется отказаться от его употребления и обратиться за разъяснениями к продавцу либо в территориальные органы Роспотребнадзора. Также напоминаем, что проверить молочную продукцию можно с помощью системы "Честный знак"», — заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось о том, что более 1,5 млн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе.