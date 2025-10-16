Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки чикунгунья внутри страны

Эпидемиологическая опасность лихорадки чикунгунья отсутствует на территории РФ. В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что устойчивых популяций комаров-переносчиков в стране нет, а климат и экологические условия не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми. Об этом пишет ТАСС .

Единичные завозные случаи заболевания, например среди туристов после поездок в эндемичные регионы, не приводят к локальной циркуляции инфекции. Тем не менее, туристам рекомендуется соблюдать меры профилактики при поездках в страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Западно-Тихоокеанского региона, на Аравийский полуостров и Индийский субконтинент.

Чаще всего заболевание протекает в легкой форме, но в отдельных случаях возможны тяжелые проявления. Симптомы включают внезапное повышение температуры, сильные боли в суставах, мышечные и головные боли, тошноту, усталость и сыпь.

К 2025 году страны с высоким риском заражения включают Шри-Ланку, Маврикий, остров Реюньон, Майотту, Сомали, Бразилию, Колумбию, Индию, Пакистан, Мексику, Нигерию, Филиппины и Таиланд.

Местные жители и туристы должны помнить о профилактике: использование репеллентов, закрытой одежды и сеток на окнах помогает снизить риск укусов комаров в эндемичных регионах.

Ранее ученые нашли тревожную связь между местом жизни и мозгом.