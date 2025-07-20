Роспотребнадзор оценил риски распространения в России смертоносной лихорадки чикунгунья
Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки чикунгунья в России
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В Российской Федерации не было зарегистрировано случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что в стране отсутствуют условия для распространения этой инфекции.
Чикунгунья — это вирусное заболевание, которое передаётся человеку через укусы комаров. Основные признаки болезни — высокая температура до 40 градусов и сильные непроходящие боли в голове.
Очаги распространения лихорадки наблюдаются в тропических регионах Индии, Африки, Юго-Восточной Азии, на островах Индийского океана, а также в Гватемале и Мексике.
Как отметил Роспотребнадзор, в стране есть тест-системы, которые позволят диагностировать чикунгунью.
«В провинции Гуандун на юге Китая растет число случаев заражения лихорадкой чикунгунья. (...) На территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки не зарегистрированы», – говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам, планирующим посещение потенциально опасных территорий, использовать средства от насекомых, а также выбирать одежду с длинными рукавами и брюками.
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