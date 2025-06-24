В Китае обнаружили два опасных вируса у летучих мышей

В организмах летучих мышей, обитающих в южной китайской провинции Юньнань, молекулярные биологи из Китая обнаружили 20 доселе не известных вирусов. Два из них имеют сходство с возбудителями лихорадок Хендра и Нипах. По мнению исследователей, опубликованному в журнале PLoS Pathogens, данные патогены могут спровоцировать возникновение новых зоонозных инфекций при контакте летучих мышей с человеком.

В ходе анализа патогенов, присутствующих в почечной ткани летучих мышей, обитающих вблизи фруктовых садов и пещер провинции Юньнань, были идентифицированы два патогена, имеющих близкое родство с вирусами Хендра и Нипах. Исследователи предупреждают, что их проникновение в популяции домашних животных или людей может иметь серьезные последствия.

Группа китайских молекулярных биологов под руководством профессора Ши Мана из Университета имени Сунь Ятсена изучала большое количество летучих мышей, отловленных в пяти регионах провинции Юньнань в период с 2017 по 2021 год. Всего было поймано 142 особи, относящихся к десяти распространенным в Южном Китае видам рукокрылых млекопитающих.

С целью выявления переносимых ими вирусов, бактерий, грибков и других патогенов, ученые собрали образцы тканей почек летучих мышей, извлекли из них чужеродную ДНК и провели расшифровку ее структуры. Анализ генетических данных показал наличие в организме южнокитайских летучих мышей 22 вирусов, относящихся к 12 различным семействам патогенов, а также нескольких видов бактерий и простейших.

После полной расшифровки геномов этих вирусов, исследователи обнаружили, что подавляющее большинство (90%) из них ранее не были известны науке, что подчеркивает недостаточную изученность патогенов рукокрылых. Анализ структуры РНК и ДНК показал, что девять вирусов оказались родственниками известных патогенов млекопитающих, включая два, очень похожих на вирусы Хендра и Нипах.

Учитывая, что оба эти патогена циркулируют среди летучих мышей и вызывают вспышки заболеваний в Австралии и Азии, ученые допускают возможность преодоления межвидового барьера открытыми ими вирусами YBH1 и YBH2 при контакте с охотниками или местными жителями. В связи с этим, биологи подчеркивают необходимость постоянного мониторинга распространения данных патогенов.

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