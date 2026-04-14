Россиян, не желающих делать прививки, внесут в специальный реестр

Министерство здравоохранения Российской Федерации намерено сформировать единый перечень соотечественников, которые приняли решение не проходить вакцинацию. Информацию об этом распространило издание «Коммерсантъ» , ссылаясь на официальных представителей ведомства.

«Оператором реестра выступит сам Минздрав. При этом доступ к сведениям получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Министерство цифрового развития, региональные управления здравоохранения, а также медицинские учреждения», — говорится в публикации.

В пресс-службе министерства пояснили, что личные данные граждан будут применяться «в ходе формирования планов информационно-разъяснительной работы». Представители ведомства также заверили: факт включения в реестр не повлечет для россиян никаких негативных последствий.

Ранее ситуацию с противниками прививок в России прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для того «чтобы остаться живыми, нужно прививаться». В то же время представитель Кремля отметил, что в стране по-прежнему многие люди не испытывают желания этого делать.

