Россиян предупредили об опасности алкоголя в жару

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с «Лентой.ру» предупредил россиян о серьезной опасности употребления алкоголя в жаркую погоду. По его словам, сочетание высокой температуры и спиртных напитков может привести к тяжелым последствиям — от обезвоживания до теплового удара.

Механизм прост, но коварен. Жара заставляет организм усиленно потеть, чтобы охлаждаться. Алкоголь, в свою очередь, обладает выраженным мочегонным действием. Вместе эти факторы приводят к стремительной потере жидкости и электролитов — солей калия, натрия и магния, которые необходимы для работы сердца, мышц и нервной системы. В результате быстро развиваются слабость, головокружение, сильная головная боль, снижается концентрация внимания.

Особую опасность, по словам Исаева, представляет тепловое истощение и тепловой удар. Под действием алкоголя человек теряет способность адекватно оценивать свое состояние, поздно замечает признаки перегрева и нередко принимает опасные решения. Именно поэтому в летние месяцы резко растет число несчастных случаев на воде, аварий на дорогах и других происшествий, связанных с рискованным поведением.

Кроме того, алкоголь серьезно нагружает сердечно-сосудистую систему. Этанол расширяет периферические сосуды — создается обманчивое ощущение прохлады, но при этом нарушается естественная терморегуляция организма. Сердце вынуждено работать с удвоенной нагрузкой, что для людей с проблемным давлением или сердцем может быть смертельно опасно.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил о риске инфаркта из-за злоупотребления алкоголя.