Названа цель по МРОТ на 2030 год: депутат озвучила планку

В Госдуме подтвердили планы по увеличению минимального размера оплаты труда: к 2030 году эта сумма должна составить не менее ₽35 тыс. В комитете по труду отметили, что движение к этому показателю идет поэтапно. Экономисты тем временем связывают будущий рост зарплат с дефицитом кадров и повышением МРОТ, передает Lenta.ru после беседы с членом комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланой Бессараб.

Светлана Бессараб, член думского комитета по труду и соцполитике, в интервью «Ленте.ру» сообщила, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда в России планируется довести до отметки ₽35 тыс. Парламентарий подчеркнула, что повышение будет происходить постепенно.

Эксперты также обращают внимание на другие драйверы зарплатного роста. Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве, назвал два основных фактора, которые повлияют на динамику заработков в 2026–2027 годах. Это, во-первых, нехватка квалифицированных кадров, а во-вторых, плановое повышение МРОТ. По мнению аналитика, эти обстоятельства обеспечат прирост зарплат не только в цифрах на бумаге, но и в реальном выражении — с поправкой на инфляцию.