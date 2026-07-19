Полмиллиона километров без капремонта: в РФ привезли культовую неубиваемую Toyota

Российским автомобилистам предложили приобрести японский универсал, известный своей высокой надежностью. Машина в базовой комплектации с легендарным выносливым двигателем оценивается менее чем в два миллиона рублей, пишут «Автоновости дня».

Стоимость и особенности комплектации

На российском автомобильном рынке зафиксировано появление в продаже практичного универсала Toyota Corolla Fielder, который традиционно ценится за долговечность и неприхотливость. По информации экспертов издания «Автоновости дня», компании во Владивостоке готовы привезти праворульный автомобиль под заказ по цене 1 990 000 рублей. За указанную стоимость покупатель получит машину белого цвета в достаточно простой комплектации. В оснащение входят стальные диски с декоративными колпаками, пластиковое рулевое колесо, тканевый салон, электрический привод зеркал, кондиционер и система запуска мотора с кнопки. Штатный мультимедийный комплекс в автомобиле отсутствует.

Вместимость и габаритные размеры

Главным преимуществом японской «пятидверки» является вместительное багажное отделение, объем которого может трансформироваться от 407 до 872 литров за счет складывания кресел второго ряда. По своим внешним размерам Toyota Corolla Fielder уступает отечественному универсалу Lada Largus. Длина кузова японской модели составляет 4400 мм, ширина — 1695 мм, высота — 1465 мм, а расстояние между осями (колесная база) равно 2600 мм. Стоит отметить, что серийный выпуск этой генерации осуществлялся на заводах в Японии на протяжении 25 лет и был официально завершен в 2025 году.

Надежность двигателя и трансмиссии

Техническая часть универсала представлена проверенным временем 1,5-литровым атмосферным силовым агрегатом 1NZ-FE мощностью 109 лошадиных сил, который оснащен надежным цепным приводом ГРМ. Мотор функционирует совместно с бесступенчатым вариатором производства компании Aisin. Данная силовая установка дебютировала в линейке автоконцерна еще в 1999 году и ставилась на Fielder до самого окончания производства. По отзывам профильных специалистов и автовладельцев, этот двигатель считается одним из самых надежных в истории бренда, а его эксплуатационный ресурс при качественном обслуживании легко преодолевает отметку в 500 000 километров.