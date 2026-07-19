Мужчина пострадал при взрыве в Москве: подробности ЧП

В одной из московских квартир прогремел взрыв: самодельная петарда сдетонировала прямо в руках у хозяина жилья. Мужчина получил множественные переломы конечностей, а ударной волной выбило окна. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет Lenta.ru со ссылкой на Shot.

Стали известны подробности инцидента, который произошел в доме на Никитинской улице. Москвич взял в руки пиротехническое изделие, и в тот же момент оно взорвалось. Как выяснилось позже, петарда оказалась самодельной — заводских маркировок и сертификатов у нее не было, дополняет Lenta.ru в другом материале.

Сила взрыва оказалась настолько велика, что в квартире выбило стекла из оконных рам. Сам мужчина получил серьезные травмы: врачи диагностировали у него множественные переломы обеих рук. Пострадавшего экстренно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Причины, по которым пиротехника оказалась в квартире, пока не уточняются.