В Кабардино-Балкарии туристка разбилась насмерть после падения

В Кабардино-Балкарии произошла трагедия с отдыхающей из Свердловской области. Женщина оступилась у водопада Султан в урочище Джилы-Су и рухнула в обрыв. Полученные травмы оказались смертельными. Спасатели проводили поисковые работы, однако помочь пострадавшей уже не могли. Об этом пишет МЧС России в канале в мессенджере «Макс».

Республиканское управление МЧС России сообщило о гибели туристки в Зольском районе. Инцидент случился возле водопада Султан в живописном урочище Джилы-Су — популярном месте среди путешественников. Женщина, приехавшая из Свердловской области, потеряла равновесие и сорвалась в пропасть. В ведомстве отметили, что травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью.

После происшествия спасатели организовали поисковые мероприятия, информация о случившемся уточняется.

Это не единственный несчастный случай на юге страны за последние дни. Днем ранее в Дагестане, в Ботлихском районе, автомобиль «ВАЗ 11183» под управлением 29-летнего местного жителя съехал на встречную полосу и упал с 10-метрового обрыва. В результате пострадали две девочки, находившиеся в салоне. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.