Россиян предупредили об опасности привычки «залипать» в телефоне в темноте

Использование смартфона в полной темноте представляет серьезную угрозу для зрения, о чем предупредила офтальмолог, к.м.н. Татьяна Павлова в эксклюзивном комментарии для издания «Shot Проверка».

По словам специалиста, эта широко распространенная привычка способна спровоцировать необратимую потерю зрения. Особую опасность такая практика несет для людей с анатомической предрасположенностью — так называемой узкой угловой камерой глаза. В условиях недостаточной освещенности зрачок расширяется, что может привести к перекрытию радужкой каналов оттока внутриглазной жидкости.

Как пояснила Павлова, в такой ситуации свет от экрана мобильного устройства способен вызвать острый приступ закрытоугольной глаукомы. Если в течение нескольких часов не нормализовать внутриглазное давление, это приведет к гибели зрительного нерва. Такого рода изменения носят необратимый характер — утраченное зрение восстановить уже не удастся, подчеркнула эксперт.

