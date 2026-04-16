Россиян с 18 лет научат управлять биологическим возрастом в новых центрах долголетия

Оценить риски преждевременного старения теперь смогут все желающие старше 18 лет в специализированных центрах здорового долголетия. Об этом РИА Новости рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова посетила первый подобный центр в Москве на базе РНЦХ.

«В центры могут приходить все желающие, начиная с 18 лет… Наша задача — увлечь молодежь управлением своим биологическим возрастом», — подчеркнул Москалев.

Эксперт предупредил: без должной заботы о здоровье первые хронические заболевания могут проявиться уже к 35 годам. Диагностика будет проходить поэтапно: сначала анкетирование и определение биовозраста, затем при необходимости — углубленные анализы. Каждый посетитель получит персональные рекомендации.

Кроме того, в центрах можно проверить уровень кальция, фосфора и щелочной фосфатазы для раннего выявления проблем с опорно-двигательным аппаратом. Также предусмотрены тесты на риск психоэмоциональных расстройств, нарушений обмена веществ, ожирения и снижения когнитивных функций.

Ранее Голикова заявила, что эпидемия сахарного диабета накроет Россию.