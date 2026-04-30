Тихий убийца: эндокринолог рассказал, почему преддиабет не имеет симптомов

Преддиабет — штука коварная: это та же самая начальная стадия диабета второго типа с точно таким же механизмом развития, но без единого физического симптома. Иными словами, человек может уже вовсю находиться на пути к серьезному заболеванию, даже не подозревая об этом. Как объяснил в беседе с Pravda.Ru главный эндокринолог ГК МЕДСИ Илья Барсуков, распознать преддиабет можно только одним способом — своевременно сходить к врачу и сдать анализы.

По его словам, в основе всего лежат избыточный вес и ожирение, особенно если на них накладывается наследственная предрасположенность. Если у вас папа, мама, бабушка или дедушка болели диабетом, вам буквально жизненно необходимо следить за своей формой. Не худеть до идеала любой ценой, а именно не набирать лишнее — это единственное, что реально снижает риск, когда генетика уже работает против вас.

Медик добавил, что главная проблема преддиабета в том, что он никак не стучится в дверь. Нет ни жажды, ни учащенного мочеиспускания, ни усталости — ничего. Человек живет обычной жизнью и просто не связывает свое состояние с нарушением углеводного обмена. Поэтому полагаться на самочувствие — худшая стратегия. Диагноз ставит только обследование.

Факторы риска те же, что и при полноценном диабете: лишний вес, наследственность, сердечно-сосудистые заболевания и возраст. Барсуков подчеркивает: начиная с 45 лет даже здоровым и стройным людям нужно проверять сахар хотя бы раз в год. Потому что преддиабет молчит, а вовремя заметить его начало можно только под руководством врача. Итог простой и жесткий: не жди симптомов — иди сдай кровь.

Ранее врач связала импотенцию у молодых мужчин с уровнем сахара в крови.