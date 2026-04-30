9 Мая-2026: в Госдуме заявили, что Лукашенко подтвердил присутствие, а Фицо прорвется

Парад Победы на Красной площади в 2026 году состоится непременно — эта традиция нерушима, но программа грядущего торжества все же претерпит изменения. О том, кого из лидеров увидят гости, как будут обеспечивать безопасность и откуда лучше наблюдать за действом, рассказал ОТР со ссылкой на информированные источники.

Среди высоких гостей свое участие уже подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также на трибунах ожидают экс-лидера Сербии Милорада Додика, главу Южной Осетии Алана Гаглоева и президента Абхазии Бадру Гунбу. Отдельная история — со словацким премьером Робертом Фицо. Он твердо намерен присутствовать на параде, несмотря на попытки Литвы и Латвии помешать его прилету: прибалтийские страны пригрозили закрыть свое небо для его самолета. Фицо, впрочем, не отступил — есть вероятность, что он доберется до Москвы на автомобиле.

Сам парад — событие с полувековой непрерывной историей, отсчитываемой с 1965 года. Как заявил член думского комитета по обороне Андрей Колесник, ни погода, ни тем более внешние угрозы не в силах сорвать традицию. По его словам, любые попытки дестабилизировать праздник будут пресекаться жестко — и тот, кто посягнет на главный праздник России, ответит раз и навсегда. Депутат, кстати, сам будет на Красной площади 9 Мая — как представитель оборонного комитета.

В плане безопасности, по словам Колесника, все будет на высшем уровне. Усиленные наряды спецслужб, средства противовоздушной обороны, постоянное присутствие депутатского корпуса и, конечно, всех силовых структур — все это обещает зрелищный, спокойный и надежно защищенный парад. Таким образом, праздник будет вопреки любым угрозам.

Ранее Минобороны России раскрыло детали парада Победы в Москве.