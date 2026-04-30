В сети то и дело вспыхивают разговоры о «пророссийских» лидерах в Европе — мол, вот-вот развернутся к нам лицом, и все изменится. Но политолог Вадим Трухачев предупреждает: выдавать желаемое за действительное не просто наивно, а откровенно вредно. В беседе с Argumenti.ru он довольно жестко прошелся по этим иллюзиям.

Он в качестве примера взял Виктора Орбана. Сколько ни пиши про «агента Москвы» — это неправда. Венгерский премьер, по словам Трухачева, никогда не был «нашим человеком». И выходить из Евросоюза у него не то что планов нет — такой шаг просто обрушил бы уровень жизни Венгрии до албанских показателей. Симпатий к России венгры не питают, и это факт. Не стоит ждать чудес и от нового болгарского правительства. Да, энергоносители из России важны для беднейшей страны Евросоюза, но они совершенно несопоставимы с европейскими дотациями. Болгария всегда будет вынуждена искать компромисс с Брюсселем — тут вариантов просто нет.

По словам эксперта, корень проблем, убежден эксперт, уходит глубже банальных экономических раскладов. Это идеология. Ставка на «евразийство» парадоксальным образом делает русских чужаками даже для тех, кто мог бы быть естественным союзником. Для Средней Азии и Азии в целом мы так и останемся чужими — спорить можно о том, европейцы мы или нет, но то, что мы не азиаты, просто очевидно. Трухачев считает: России нужно возвращать себе образ православной державы, чтобы работать со славянскими элитами, а не с разрозненными политиками-одиночками.

По его мнению, следует готовиться к худшему, но не для того, чтобы это худшее случилось, а ровно наоборот: чтобы оно не случилось. Чем больше мы готовы к конфликту, тем меньше вероятность, что на нас нападут. И для этого России не помешало бы вести себя на украинском направлении увереннее. Трухачев проводит короткую, но емкую параллель: в связи с 30-летием устранения Дудаева в сети всплыла примечательная картинка с его предсмертным фото и надписью, которая говорит сама за себя — «Тогда красные линии были краснее».

