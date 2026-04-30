На четыре больше запрошенного: Рязанская область получит 37 школьных автобусов

Рязанская область в этом году получит сразу 37 новых школьных автобусов. Такой цифрой поделился депутат Госдумы Андрей Макаров 29 апреля во время публичного отчета — и это даже больше, чем просили сами власти региона. Об этом сообщает издание 7info.

Изначально область рассчитывала на 33 машины, но итоговое количество выросло почти на полтора десятка. Что характерно, это не разовая акция, а часть системного обновления: за последние несколько лет в регион поставили уже 160 свежих автобусов.

Техника идет по партийному проекту «Единой России» под названием «Новая школа» и в рамках Народной программы. То есть речь не просто о цифрах, а о том, как детей из отдаленных сел и деревень каждый день привозят к нормальным условиям учебы — без опозданий, без старого хлама на колесах.

Ранее сообщалось, что округа Подмосковья в 2025 году получили 110 автобусов для подвоза детей в школы.