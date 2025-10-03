Россиянам назвали 4 способа сохранить мозг здоровым

Регулярный сон, правильное питание, физическая активность и контроль веса помогают поддерживать мозг здоровым. Об этом эксперт рассказала в своем телеграм-канале.

Доктор медицинских наук Зухра Павлова подчеркивает важность полноценного ночного отдыха для мозговой деятельности. Регулярный сон продолжительностью 7-9 часов в одинаковое время суток способствует нормализации уровня кортизола. Это напрямую влияет на качество запоминания информации и общие когнитивные функции.

Особое внимание эндокринолог уделяет сбалансированному питанию с акцентом на определенные продукты. В рацион рекомендуется включать фрукты и овощи красных и оранжевых оттенков — томаты, арбузы, цитрусовые, тыкву и папайю. Эти продукты содержат необходимые питательные вещества.

Физическая активность занимает третье место в списке рекомендаций, а контроль соотношения индекса «талия-бедра» — четвертое. Систематические тренировки помогают поддерживать оптимальные показатели. Научные исследования подтверждают связь между этим параметром и риском развития заболеваний, ведущих к деменции.

