Россиянам назвали идеальное время для прививки от гриппа

Специалист в области медицины заявил о важности своевременной вакцинации против гриппа. Прививка остается наиболее действенным способом уберечься от инфекции и возможных последствий. Об этом заявил эксперт в беседе с РИА Новости .

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников пояснил, что организму требуется примерно две недели, чтобы выработать иммунный ответ после введения вакцины. Поэтому оптимальным временем для процедуры он назвал сентябрь или октябрь — период до начала сезонного подъема заболеваемости.

При этом медик подчеркнул, что, даже если человек не успел привиться осенью, это не является причиной полностью отказываться от вакцинации. Он отметил, что сделать укол можно и после начала эпидемического сезона. В таком случае вакцина все равно поможет организму легче справиться с вирусом, если заражение произойдет, и снизит риски развития осложнений.

Врач также привел данные по столице, где среди привитых пациентов в последние годы не было зафиксировано ни одного случая гриппа, протекавшего в тяжелой форме. Это наглядно демонстрирует эффективность профилактической меры.

