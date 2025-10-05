Россиянам назвали неочевидные признаки хронического стресса

Изжога, тошнота, синдром раздраженного кишечника и частые простудные заболевания могут сигнализировать о развитии хронического стресса. Об этом «Ленту.ру» сообщила невролог ФНКЦ ФМБА России Юлия Варламова.

Нервное перенапряжение, по словам специалиста, отражается на внешности, а именно — может провоцировать выпадение волос, ухудшение состояния кожных покровов, вызывать компульсивное переедание и навязчивую зависимость от электронных устройств.

Многие из этих симптомов часто ошибочно связывают с обычной усталостью или погрешностями в питании, тогда как их истинной причиной является нервное напряжение.

Наблюдаются и гендерные различия в проявлении стрессовых состояний. У мужчин, например, это чаще выражается в повышенной агрессивности и импульсивном поведении, тогда как у женщин — в мигренях, нарушениях менструального цикла и хронической усталости.

У детей признаками стресса могут являться повышенная капризность, трудности с концентрацией внимания, нарушения сна и беспричинные боли в области живота.

