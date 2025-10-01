Россиянам раскрыли, что на самом деле влияет на долголетие

На продолжительность жизни в основном влияет образ жизни, а не генетика. Активное долголетие достижимо для большинства при правильном подходе к здоровью. Об этом в своем телеграм-канале написала кардиолог Мария Чайковская.

Эксперт заявила, что доля наследственности в обычной продолжительности жизни оценивается всего в 10-30%. При этом основное значение имеют повседневные привычки, среда и систематическая забота о организме. Даже для долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, гены не являются решающим фактором. При этом сохранение ясного ума и физической самостоятельности до 85-90 лет — реальная цель для большинства.

Как отмечает кардиолог, распространенное мнение о массовой немощности пожилых людей ошибочно — мы просто чаще замечаем тех, кто нуждается в помощи. Напоследок эксперт заявила, что многие начинают беречь здоровье слишком поздно, хотя к своему автомобилю или квартире относятся значительно внимательнее.

Ранее врач раскрыла неочевидные секреты активного долголетия.