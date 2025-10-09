Шесть месяцев — и в утиль? Почему нельзя носить одни трусы годами

Специалисты предупреждают, что у нижнего белья существует ограниченный срок службы для сохранения здоровья. Ношение старых трусов может привести к серьезным проблемам со стороны мочеполовой системы. Об этом заявила фармаколог Ана Каролина Гонкалвес. Ее слова приводит Daily Express.

По мнению эксперта, максимальный период использования трусов составляет от полугода до года. Тем не менее, опросы подтверждают: 16% жителей Великобритании носят одни и те же трусы более пяти лет, что создает прямую угрозу для их здоровья.

Эксперт пояснила, что со временем структура ткани разрушается — волокна истончаются и рвутся. Это приводит к тому, что даже после стирки на белье сохраняются болезнетворные микроорганизмы, способные вызывать грибковые и бактериальные инфекции.

Гонкалвес рекомендует заменять белье при первых признаках износа, которые обычно проявляются в течение года. Также она настоятельно советует не носить одну пару два дня подряд, поскольку повторное использование уже ношенного белья значительно увеличивает риск развития инфекций.

