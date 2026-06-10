Сколько пить воды в жару: Роскачество назвало норму и объяснило, почему кофе и газировка только вредят

В жаркую погоду привычный питьевой режим требует корректировки, предупредили специалисты Роскачества в беседе с « Лентой.ру ». Эксперты назвали норму потребления воды при высоких температурах и объяснили, как правильно поддерживать водный баланс в организме.

Обычно взрослому человеку рекомендуется выпивать около 30 миллилитров воды на килограмм веса в сутки. Это составляет 1,8 литра при весе 60 килограммов и 2,1 литра при весе 70 килограммов. Однако в жару, как отметили в Роскачестве, эту норму стоит увеличить примерно на пол-литра из-за активного потоотделения и ускоренной потери влаги организмом.

Специалисты подчеркнули, что пить весь дневной объем за один раз не нужно. Лучше распределить жидкость в течение дня и делать по несколько глотков каждые 20–30 минут. Особое внимание эксперты рекомендовали уделить детям и пожилым людям: у них чувство жажды выражено слабее, поэтому воду им лучше предлагать регулярно.

Не все напитки одинаково полезны в жару. Кофе, сладкие газировки и пакетированные соки не утоляют жажду, а напротив, могут способствовать дополнительной потере жидкости. Лучший выбор, по мнению специалистов, — чистая питьевая вода, несладкий морс или зеленый чай.

Температура напитков не должна быть слишком низкой. Ледяная вода вызывает спазм сосудов, тогда как вода комнатной температуры усваивается организмом быстрее и безопаснее для горла.

В Роскачестве посоветовали внимательнее следить за своим состоянием в жару. Если человек чувствует сильную усталость, головную боль или учащенное сердцебиение, лучше зайти в прохладное помещение, выпить несколько глотков воды и дать себе отдохнуть. При ухудшении самочувствия после этого следует обратиться к врачу.