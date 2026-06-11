В Подмосковье в День России проведут 36 ярмарок, где будет представлена продукция от местных производителей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Площадки будут работать в 25 округах, в том числе в Богородском, Люберцах, Кашире, Химках. К примеру, в Богородском округе тематическая ярмарка будет проходить на улице Кирова, 19 в Старой Купавне, а в Химках — на улице Чапаева, 3 в Сходне.

Актуальный график работы и адреса всех ярмарок доступны на портале «Мой АПК».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил сельхозпроизводителей региона.