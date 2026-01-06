«Сладкая ловушка». Врач назвал абсолютный максимум сладостей для ребенка

По его словам, конфеты можно давать ребенку максимум два-три раза в неделю, а суточный максимум для ребенка не должен превышать трех конфет.

Для дошкольников трех-шести лет допустима лишь одна небольшая конфета в день или печенье, причем эти сладости лучше предложить после основного приме пищи, а не в качестве перекуса, с последующим полосканием рта. Детям младшего школьного возраста (7-10 лет) можно увеличить порцию до одной-двух небольших конфет, но, как подчеркнул Хатшуков, важно избегать систематического подхода. Подросткам старше десяти разрешено до двух-трех конфет в сутки, однако ключевым становится не контроль количества, а воспитание осознанного выбора и понимания последствий для здоровья.

Хатшуков особо отметил, что озвученные цифры являются «абсолютным максимумом для здорового ребенка, а не ежедневной нормой», и идеальным режимом он видит выдачу сладкого лишь несколько раз в неделю. Для детей младше трех лет, по его заключению, промышленные конфеты находятся под полным запретом. В этом возрасте источниками сладкого вкуса должны служить исключительно фрукты, ягоды или, в минимальных количествах, качественные домашние заготовки вроде варенья или пастилы.

Ранее диетолог Кабанов заявил, что самая вредная конфета для детей в сладком подарке — леденцы.