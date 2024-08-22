Случился разрыв опухоли: Мытищинские урологи смогли сохранить почку пациентке

В Мытищинскую больницу поступила пятидесятитрехлетняя женщина с жалобами на сильные боли в поясничной области, тошноту и головокружение. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Проведенная диагностика показала, что у пациентки произошел разрыв опухоли с внутренним кровотечением. Выяснилось, что ранее она наблюдалась у специалистов другого региона, так у нее была диагностирована ангиомиолипома — доброкачественная опухоль почки.

Заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев рассказал, что в данном случае ангиомиолипома была величиной примерно семь сантиметров, и из-за спонтанного разрыва женщина потеряла в общей сложности около литра крови. После госпитализации в урологическое отделение пациентку экстренно подготовили к операции. Была выполнена лапароскопическая ревизия почки с резекцией новообразования.

Отмечается, что операция длилась около трех с половиной часов. И несмотря на обширную забрюшинную гематому, почку удалось сохранить. На данный момент пациентка уже выписана из медицинского учреждения.