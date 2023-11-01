Сомнолог Кудинов объяснил последствия ночного «сидения» в гаджетах

На сегодняшний день люди проводят почти все собственное время за экранами электронных устройств, поскольку гаджеты стали не только инструментами для работы, но и для отдыха. По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, свет, который исходит от дисплеев электронных устройств, ведет к нарушению выработки гормона сна мелатонина в организме, а также к тревожности и навязчивым мыслям, что в общем итоге провоцирует проблемы с засыпанием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что свет от гаджетов и ламп ночью приостанавливает или нарушает выработку гормона мелатонина, последствием которого может стать нарушение засыпания, особенно у тех, кто уже имеет проблемы с этим.

По мнению медика, гаджеты, являющиеся источником информации, способствуют повышению уровня тревожности человека и его напряженности, что также оказывает негативное влияние на засыпание.

Он подчеркнул, что, таким образом, необходимо соблюдать гигиену сонливости.