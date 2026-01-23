Сомнолог предупредил об опасности бессонницы выходного дня

Врач-сомнолог клиники академика Ройтберга АО «Медицина» Максим Новиков предупредил о рисках так называемой бессонницы выходного дня. В разговоре с « Лентой.ру » специалист пояснил, что речь идет о нарушениях засыпания и качества сна, которые чаще всего проявляются именно в нерабочие дни.

По словам врача, подобное состояние связано с резким сбоем режима сна и бодрствования. В течение рабочей недели люди придерживаются строгого графика, однако в выходные позволяют себе поздний отход ко сну и более продолжительный отдых утром. Такая смена ритма дезориентирует биологические часы организма и приводит к трудностям с засыпанием вечером в субботу или воскресенье.

Сомнолог отметил, что регулярное нарушение структуры сна даже в выходные дни может иметь серьезные последствия. Дефицит полноценного отдыха повышает риск ухудшения памяти и концентрации, способствует перепадам настроения, а также увеличивает вероятность развития обменных нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно чувствительны к подобным сбоям люди с предрасположенностью к тревожным и депрессивным состояниям — у них расстройства сна могут спровоцировать обострение психоэмоциональных проблем.

Клинически бессонница выходного дня, по словам специалиста, проявляется длительным засыпанием, частыми ночными пробуждениями, ранним подъемом, ощущением разбитости по утрам, раздражительностью и внутренним напряжением. При этом даже при увеличении времени, проведенного в постели, чувство полноценного восстановления зачастую отсутствует.

