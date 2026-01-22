Терапевт предупредила о неожиданной опасности утреннего кофе

Любителей очень горячего кофе предупредили о повышенной вероятности заболеть острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). В своем телеграм-канале терапевт Ольга Сухарева отметила, что ключевая опасность кроется в повреждении слизистых оболочек.

Для развития болезни вирусам необходимо проникнуть внутрь клеток ротоглотки, носоглотки или конъюнктивы. Обжигающий напиток наносит микроскопические травмы слизистой гортани, из-за чего ее защитная функция снижается.

Через поврежденные участки вирусам, которые могут оказаться на поверхности после контакта с больным человеком, проще внедриться в организм.

Врач привела личный пример, рассказав, что однажды сама заболела ОРВИ именно после того, как выпила слишком горячий кофе. Она отметила, что, если бы в тот момент пила воду комнатной температуры, вирусные частицы просто смылись бы в желудок, не успев закрепиться на сухой и травмированной слизистой.

Специалист отметила, что лучшей профилактикой является уменьшение концентрации вирусов на слизистых. Если не создавать для патогенов дополнительных «входных ворот», местный иммунитет способен справиться с небольшой их частью самостоятельно.

Ранее врач общей практики Роб Галлоуэй назвала правильное время для чашки кофе.