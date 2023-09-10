«Сосуды были сильно поражены»: кардиолог рассказал, когда надо бежать к врачу

Известно, что сердечные недуги находятся на первом месте среди причин смертности. Однако некоторые, даже обратившись к кардиологу и получив рецепт на покупку лекарства, еще сомневаются, стоит принимать препарат или можно еще подождать. Врач Тамаз Гаглошвили советует всегда слушать доктора.

По словам автора медицинского блога, даже если человеку немного за 30, может потребоваться специфическое лечение.

«Недавно был на приеме молодой человек 38-ми лет, у которого случился инфаркт. Причем не просто инфаркт, а ему застентировали крупные артерии. И до инфаркта его вообще ничего не беспокоило», — отмечает кардиолог Гаглошвили в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кардиолог рассказал, что сосуды у мужчины были сильно поражены атеросклерозом. Изначально холестерин в анализах был девять, а липопротеины низкой плотности были более чем шесть с половиной, то есть огромные показатели, поясняет врач.

«У родителей пациента с холестерином все было нормально, зато у старшего брата оказались тоже проблемы, и я сказал: «Срочно отправляйте брата к кардиологу», хотя у него пока инфаркта не было. Вот почему такой холестерин становится показанием для медикаментозного его снижения», — разъясняет Тамаз Тамазович.

Если в анализах выявился повышенный холестерин, Гаглошвили советует сдать анализ — развернутый липидный профиль, сделать УЗИ сосудов шеи и нижних конечностей и еще раз проконсультироваться с врачом.

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