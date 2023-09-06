Неубиваемые штаммы: биохимик назвала опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков

Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к серьезной глобальной проблеме для всего человечества — появлению супербактерий, предупредила биохимик Ирина Кудрякова. Ее слова приводит РИАМО .

Она пояснила, что супербактерии являются штаммами, которые устойчивы к антибиотикам и не поддаются лечению. Таким образом, уверяет специалист, каждый человек, который бесконтрольно принимает такие препараты в целях профилактики и без назначения врача, вносит свой вклад в появление неубиваемых штаммов.

«Причем принимать их (антибиотики. — прим. ред.) нужно четко по той схеме, которую прописал медик. Во многих случаях они вообще не нужны. <…> Если вы принимаете рекомендованное лекарство два дня вместо положенных пяти, это не только неэффективно, но и вредно», — отметила Кудрякова.

Эксперт призвала ни в коем случае не принимать антибиотики без назначения врача, а также правильно утилизировать эти лекарственные препараты.

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