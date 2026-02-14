«Спасти сосуды тарелкой». Врач назвал способ профилактики инфарктов и инсультов с помощью питания

О том, какие принципы питания помогают минимизировать риски развития опасных патологий, в интервью NEWS.ru рассказал врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов.

По словам специалиста, золотым стандартом в этом вопросе является средиземноморский тип питания.

«Правильное питание — один из факторов профилактики болезней сердца и сосудов. Какая диета поможет оставаться здоровым», — подчеркнул доктор.

Новоселов пояснил, что основная ценность такого подхода заключается в его способности корректировать дисбаланс липидного профиля крови. Благодаря этому существенно снижается вероятность развития острых состояний, таких как инфаркты и инсульты.

