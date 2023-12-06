Стоматолог Минко пояснил влияние кариеса на проблемы с желудком

Заболевания зубов являются последствием не только неприятного запаха изо рта и некрасивой улыбки. Врач-стоматолог Вячеслав Минко рассказал о том, что последствия невылеченного вовремя кариеса могут быть куда серьезнее. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что зубы и десны отвечают за то, насколько пища тщательно измельчается и насколько она подвергается воздействию ферментов слюны. При больных зубах должным образом измельчить пищу не получится.

По мнению медика, при активном развитии кариеса усиливается и его влияние на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, кариес — отличная среда для размножения бактерий, что впоследствии может привести к хроническому гастриту и даже развитию опухоли желудка.