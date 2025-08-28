Стоматолог рассказал, какая опасность грозит любителям погрызть ногти

Стоматолог Хосе Тодескан Жуниор предупредил об опасных последствиях привычки грызть ногти. По словам специалиста, это не только эстетическая проблема, но и серьезная угроза здоровью. Об этом также сообщило издание Terra.

Эксперт пояснил, что регулярное давление на зубы при обкусывании ногтей приводит к механическому повреждению эмали, появлению сколов и трещин. Со временем это может вызвать смещение зубного ряда и нарушение прикуса, что потребует длительного лечения. Особую опасность представляют бактерии, которые скапливаются под ногтями.

При попадании в ротовую полость они могут вызвать не только местные воспаления, но и распространить инфекцию по всему организму. Также может начаться развитие проблем с височно-нижнечелюстным суставом и повыситься чувствительность зубов к температурным и химическим раздражителям.

